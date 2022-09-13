Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 93

ТОП-5 речей, які російські військові вкрали в Україні

ТОП-5 речей, які російські військові вкрали в Україні

Коли російські емігранти у Франції запитали у їхнього земляка Миколи Карамзіна, що, у двох словах, відбувається у них на батьківщині, то відомому історику достатньо було і одного слова: «Воруют».

Було це у 19-му столітті. Хтось скаже, що це легенда, але українці, думаю, погодяться, що Карамзін таки мав рацію. Адже щоденні повідомлення про те, як росокупанти знов щось вкрали у мирних мешканців нашої країни, є черговим підтвердженням слів відомого історика.

Може, цей ТОП-5 і буде суб`єктивним, адже відображатиме лише моє бачення ситуації, але ніхто з українців, впевнений, не сперечатиметься – час такого антирейтингу настав.

5.Бойлер

Почесне п`яте місце хочу віддати прекрасній історії про окупанта у Мощуні (Київська область), який загинув, обійнявшись із краденим бойлером. Одразу пригадується безсмертна фраза: «Навіть смерть не розлучить нас!»

Про мародерство «другої армії світу» з 2:50 хвилини цього відео від Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

4.Шкарпетки

Цю історію я почув від однієї з мешканок Катюжанки, що у Вишгородському районі Київщини.

«Де буряти стояли, з тих хат усе повиносили. Навіть шкарпетки. Звісно, що побутову техніку всю поцупили, посуд позабирали. Ну і, якщо ходили вони по хатах, то шукали бензин та горілку», – розповіла жінка.

Найбільше, що мене вразило – шкарпетки. Проїхати декілька тисяч кілометрів, аби що? Аби вкрасти шкарпетки!

3.Військове взуття

Так, цим воювакам немає що взути.

«Велич і могутність їхньої армії здулась – російські окупанти масово міняють свої берці-кирзачі на українські берці Талани», – розповів наш кореспондент.

російські солдати розікрали склад з українською військовою формою і перевзулися.

2.Унітаз

На другому місці історія про вкрадений росіянами унітаз.

«Загарбники пограбували Василівський історико-архітектурний музей-заповідник Садиба Попова у Запорізькій області. Окупанти, грабуючи Садибу Попова, разом із пилами та шурупокрутом, вкрали й мармуровий унітаз часів графів Попових».

Про це теж розповідали у публікації АрміяInform.

1.Собача будка

У це важко повірити, але так – російські горе-воїни крадуть собачі будки.

«росіяни під час утечі з України вкрали на одній із присадибних ділянок… собачу будку. Будку на ворожій вантажівці з білими літерами Z користувачі сфотографували на одній із трас».

Так описано цю історію у нашій публікації.

Джерело: armyinform.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В рф самоликвидировался очередной топ-менеджер
Сегодня 09:52    113
Израильский военпром захотел опробовать свои передовые технологии для ликвидации иранских дронов в Украине?
Сегодня 09:41    101
За матеріалами СБУ 15 років за ґратами проведе агент воєнної розвідки рф, який «працював» на Запоріжжі
Сегодня 09:29    83
"Каждый день проезжаю мимо этих, военных медиков, там постоянно мешки-мешки..." - перехоплення ГУР
Сегодня 09:18    89
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.09 орієнтовно
Сегодня 09:07    87
Кримчани чекають на прорив ЗСУ до Чонгара — Чубаров
Сегодня 09:07    97
Розмитнення авто в Україні: на скільки поповнився дорожній фонд після повернення мит
Сегодня 08:56    97
Харківщина. 13 вересня
Сегодня 08:52    102
Кремль вербує поповнення серед жителів далекого сходу і камчатки - ГУР
Сегодня 08:46    94
В Харькове будут переселять из высоток в общежития - Терехов
Сегодня 08:35    131
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 