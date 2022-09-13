ТОП-5 речей, які російські військові вкрали в Україні

Коли російські емігранти у Франції запитали у їхнього земляка Миколи Карамзіна, що, у двох словах, відбувається у них на батьківщині, то відомому історику достатньо було і одного слова: «Воруют».

Було це у 19-му столітті. Хтось скаже, що це легенда, але українці, думаю, погодяться, що Карамзін таки мав рацію. Адже щоденні повідомлення про те, як росокупанти знов щось вкрали у мирних мешканців нашої країни, є черговим підтвердженням слів відомого історика.

Може, цей ТОП-5 і буде суб`єктивним, адже відображатиме лише моє бачення ситуації, але ніхто з українців, впевнений, не сперечатиметься – час такого антирейтингу настав.

5.Бойлер

Почесне п`яте місце хочу віддати прекрасній історії про окупанта у Мощуні (Київська область), який загинув, обійнявшись із краденим бойлером. Одразу пригадується безсмертна фраза: «Навіть смерть не розлучить нас!»

Про мародерство «другої армії світу» з 2:50 хвилини цього відео від Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

4.Шкарпетки

Цю історію я почув від однієї з мешканок Катюжанки, що у Вишгородському районі Київщини.

«Де буряти стояли, з тих хат усе повиносили. Навіть шкарпетки. Звісно, що побутову техніку всю поцупили, посуд позабирали. Ну і, якщо ходили вони по хатах, то шукали бензин та горілку», – розповіла жінка.

Найбільше, що мене вразило – шкарпетки. Проїхати декілька тисяч кілометрів, аби що? Аби вкрасти шкарпетки!

3.Військове взуття

Так, цим воювакам немає що взути.

«Велич і могутність їхньої армії здулась – російські окупанти масово міняють свої берці-кирзачі на українські берці Талани», – розповів наш кореспондент.

російські солдати розікрали склад з українською військовою формою і перевзулися.

2.Унітаз

На другому місці історія про вкрадений росіянами унітаз.

«Загарбники пограбували Василівський історико-архітектурний музей-заповідник Садиба Попова у Запорізькій області. Окупанти, грабуючи Садибу Попова, разом із пилами та шурупокрутом, вкрали й мармуровий унітаз часів графів Попових».

Про це теж розповідали у публікації АрміяInform.

1.Собача будка

У це важко повірити, але так – російські горе-воїни крадуть собачі будки.

«росіяни під час утечі з України вкрали на одній із присадибних ділянок… собачу будку. Будку на ворожій вантажівці з білими літерами Z користувачі сфотографували на одній із трас».

Так описано цю історію у нашій публікації.

Джерело: armyinform.com.ua

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