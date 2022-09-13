ТОП-5 речей, які російські військові вкрали в Україні
Коли російські емігранти у Франції запитали у їхнього земляка Миколи Карамзіна, що, у двох словах, відбувається у них на батьківщині, то відомому історику достатньо було і одного слова: «Воруют».
Було це у 19-му столітті. Хтось скаже, що це легенда, але українці, думаю, погодяться, що Карамзін таки мав рацію. Адже щоденні повідомлення про те, як росокупанти знов щось вкрали у мирних мешканців нашої країни, є черговим підтвердженням слів відомого історика.
Може, цей ТОП-5 і буде суб`єктивним, адже відображатиме лише моє бачення ситуації, але ніхто з українців, впевнений, не сперечатиметься – час такого антирейтингу настав.
5.Бойлер
Почесне п`яте місце хочу віддати прекрасній історії про окупанта у Мощуні (Київська область), який загинув, обійнявшись із краденим бойлером. Одразу пригадується безсмертна фраза: «Навіть смерть не розлучить нас!»
Про мародерство «другої армії світу» з 2:50 хвилини цього відео від Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
4.Шкарпетки
Цю історію я почув від однієї з мешканок Катюжанки, що у Вишгородському районі Київщини.
«Де буряти стояли, з тих хат усе повиносили. Навіть шкарпетки. Звісно, що побутову техніку всю поцупили, посуд позабирали. Ну і, якщо ходили вони по хатах, то шукали бензин та горілку», – розповіла жінка.
Найбільше, що мене вразило – шкарпетки. Проїхати декілька тисяч кілометрів, аби що? Аби вкрасти шкарпетки!
3.Військове взуття
Так, цим воювакам немає що взути.
«Велич і могутність їхньої армії здулась – російські окупанти масово міняють свої берці-кирзачі на українські берці Талани», – розповів наш кореспондент.
російські солдати розікрали склад з українською військовою формою і перевзулися.
2.Унітаз
На другому місці історія про вкрадений росіянами унітаз.
«Загарбники пограбували Василівський історико-архітектурний музей-заповідник Садиба Попова у Запорізькій області. Окупанти, грабуючи Садибу Попова, разом із пилами та шурупокрутом, вкрали й мармуровий унітаз часів графів Попових».
Про це теж розповідали у публікації АрміяInform.
1.Собача будка
У це важко повірити, але так – російські горе-воїни крадуть собачі будки.
«росіяни під час утечі з України вкрали на одній із присадибних ділянок… собачу будку. Будку на ворожій вантажівці з білими літерами Z користувачі сфотографували на одній із трас».
Так описано цю історію у нашій публікації.
Джерело: armyinform.com.ua