Топаз оказался на свободе благодаря "закону Савченко"
Суд освободил "антимайдановца" Топаза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его адвоката Дмитрия Горшколепова.
"По ходатайству адвоката Шадрина Октябрьский районный суд Харькова перечислил срок заключения Кромского соответствии с разъяснениями Пленума Верховного суда с учетом срока ареста, так называемый" закон Савченко". И пришел к выводу что он отбыл назначенное приговором 8 лет наказания и даже больше ", - сказал адвокат.
По его словам, сейчас происходит процедура оформления на освобождение.
Напомним, 30 января 2018 года Киевский районный суд Харькова признал виновным Игнала Кромского. известного больше "Топаза" в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении автомобилем