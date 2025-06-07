Топчиновників Запоріжжяобленерго оголошено у розшук - БЕБ

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки оголосили в міжнародний розшук колишніх гендиректора та комерційного директора Запоріжжяобленерго, які переховуються закордоном. Чиновників підозрюють у службовій недбалості, через яку державне підприємство недоотримало 730 млн грн.

Встановлено, що товариство, займаючись розподілом електричної енергії, мало укласти договори за новими умовами зі споживачами в Запорізькій області.

● В одному з таких договорів службовці невірно визначили клас напруги. В результаті промислове підприємство сплачувало за послуги з розподілу електричної енергії за заниженим у 9 разів тарифом

● Детективи також встановили, що неналежне виконання службових обов’язків мало тривалий та систематичний характер. Зокрема за пʼять років державне обленерго недоотримало понад 730 млн грн доходів. Збитки підтверджено висновком комплексної судово-економічної експертизи

Детективи БЕБ повідомили про підозру колишнім директору та комерційному директору товариства.

Оперативний супровід – співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8037

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