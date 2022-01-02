Торговали в Сети: в Харькове разоблачили продавцов поддельного алкоголя

В Харькове через интернет сбывали напитки сомнительного качества под видом популярных брендов. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

По информации правоохранителей, киберполицейские разоблачили группу, которая через интернет реализовывала спиртные напитки с поддельными акцизными марками.

Установлено, что пятеро харьковчан в течение 2021 года незаконно сбывали алкогольные напитки с явными признаками подделки марок акцизного налога Украины. Злоумышленники распространяли продукцию посредством созданных ими сайтов в сети Интернет.

В ходе обысков в торговых точках, на складе и дома у фигурантов полиция изъяла компьютеры, более тысячи бутылок алкоголя и 1,6 млн грн, полученные от незаконной реализации подакцизного товара.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 199 УК (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного налога, голографических защитных элементов, поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи, в крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Как отличить настоящий алкоголь от подделки

Поддельный алкоголь может содержать опасные для жизни субстанции в разных пропорциях. Чтобы не расплачиваться здоровьем, при выборе алкоголя используйте несколько правил.

1. Место покупки

Никаких сомнительных ларьков и рынков, а уж тем более покупки с рук или через интернет. Магазин должен располагаться в здании, которое связано с земельным участком, то есть киоски и прочие временные постройки - сразу нет. Также у магазина должна быть лицензия на право розничной продажи алкоголя. Этот документ можно найти в торговом зале на стенде с информацией.

2. Внешний вид бутылки

Если производители подделки сами изготавливали бутылки, они могут сильно отличаться от оригинальных. Например, у них может быть сглажена форма плеч, тогда как настоящая будет иметь четкие грани.

Чтобы не ошибиться, перед покупкой зайдите на сайты выбранных вами брендов и проверьте, как выглядит оригинальная бутылка, а потом сравните фото с товаром в магазине. Также проверьте рельефные надписи на боках бутылки и донышке. На подделках они могут быть размытыми и нечитаемыми либо отсутствовать вовсе.

Если поставщик контрафакта не производит бутылки, а покупает использованные оригинальные, отличить подделку можно по пробке и пленке на горлышке.

У оригинальных бутылок пленка натянута идеально, без складок и выступов, надписи на ней хорошо читаются и расположены ровно. Если на плёнке, соединительном элементе или крышке есть какие-то недостатки вроде неровных краев или выпуклостей - это повод насторожиться.

Колпачок на бутылке не должен проворачиваться. То же самое с предохранительным кольцом: если оно крутится вместе с крышкой вместо того, чтобы разрываться, оставьте бутылку в магазине.

3. Информация на этикетке

В первую очередь проверьте, ровно ли наклеена этикетка, нет ли разрывов и морщинок. Если все чеко, смотрите информацию. На этикетке должно быть указано следующее:

● Наименование продукции.

● Юридический адрес производителя, место изготовления и розлива.

● Документы, в соответствии с которыми изготовили продукт.

● Объем и крепость в процентах.

● Состав и пищевая ценность.

● Массовая концентрация сахара, если он есть.

● Страна-изготовитель и местонахождение производства.

● Информация о противопоказаниях и вреде употребления.

● Срок годности, если есть.

● Дата розлива - на этикетке с любой стороны, на самой бутылке или на колпачке на горлышке.

4. Акцизная марка

Акцизная марка печатается на специальной бумаге с цветными волокнами, все цифры и коды на ней четкие, хорошо видны и легко читаются. Марка должна быть наклеена абсолютно ровно.

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Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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