Требовал вернуть несуществующий долг: на Харьковщине задержали вымогателя

В Первомайском полицейские задержали мужчину за вымогательство несуществующего долга у местного предпринимателя. Злоумышленник угрожал причинить тяжкие телесные повреждения, если тот не передаст ему $3000.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе проведения следственных и оперативных действий правоохранители установили, что 32-летний вымогатель дважды встречался с заявителем и требовал передать ему деньги.

16 мая в ходе проведения контроля за совершением преступления правонарушитель получил заранее идентифицированы денежные средства в сумме 3000 долларов США и сразу был задержан сотрудниками управления уголовного розыска. При задержании он пытался избежать ответственности и выбросил часть полученной суммы, оставив при себе 1000 долларов США.

В настоящее время правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости