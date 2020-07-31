Криминал
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31.07.2020 20:19
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Требовали взятку: дело в отношении сотрудников госпредприятия передано в суд

Требовали взятку: дело в отношении сотрудников госпредприятия передано в суд

В полицию поступила информация о том, что директор и юрист одного из государственных предприятий требуют у мужчины деньги за принятие положительного решения о предоставлении ему помещения в аренду.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

29 апреля злоумышленники получили от мужчины взятку в размере 29 300 гривен. В тот же день сотрудники полиции задержали подозреваемых в порядке статьи 208 УПК Украины. Им было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

По результатам предварительного расследования 31 июля процессуальным руководителем Харьковской  прокуратуры № 5  подозреваемым вручены обвинительные акты по этой статье. Материалы уголовного производства направлены в Червонозаводский районный суд.

Агентство Телевидения Новости

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