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Требования мужчины, который захватил почтовое отделение, могут быть связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе, - СМИ

Требования мужчины, который захватил почтовое отделение, могут быть связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе, - СМИ

Начальник полиции Харьковской области Олег Бех заявил в эфире "112 Украина", что требования неизвестного, захватившего заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове 30 декабря, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.

По словам Беха, около 14:40 неизвестный забаррикадировался в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко.

"По его голосу мы не понимаем, в каком состоянии он находится… Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос – в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", – добавил Бех.

Правоохранители предполагают, что у мужчины, который захватил заложников, могут быть сообщники.

Агентство Телевидения Новости

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