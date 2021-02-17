Три обвинувальні вироки у справах НАБУ та САП набули законної сили — підсумки роботи за січень 2021 року

Упродовж січня 2021 року Апеляційна палата ВАКС залишила чинними обвинувальні вироки стосовно трьох обвинувачених у справах, розслідуваних НАБУ та САП. Депутата Київської обласної ради VII скликання Олександра Мефодія засуджено до позбавлення волі на 2 роки і 6 місяців, голову Требухівської сільської ради Броварського району Віталія Куця — на 3 роки, прокурора ГПУ Олександра Матюшка, який хотів працевлаштувалися в НАБУ за хабар — на 2 роки.

До суду минулого місяця скерували 2 обвинувальні акти стосовно 5 осіб. Йдеться про:

● двох директорів та бухгалтера комерційних компаній, задіяних в одній із корупційних схем на ПАТ «Укрзалізниця», а також юрисконсульта одного з банків, яким інкримінується причетність до незаконного відчуження 20 млн грн, які підлягали конфіскації в дохід держави;

● суддю одного з районних судів міста Харкова, викриту на отриманні неправомірної вигоди у 30 тис. дол. США.

25 січня колишньому голові Чернівецької обласної ради, підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди у 180 тис. дол. США, та задіяному у вчиненні злочину підприємцю відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Детективи за процесуального керівництва прокурорів розпочали розслідування 47 нових кримінальних проваджень і повідомили про підозру директору одного з комунальних підприємств міста Харкова у зловживанні службовим становищем, в результаті якого місцева громада зазнала близько 1 млн грн збитків.

Також серед здобутків січня:

● відшкодування завдяки діям НАБУ 2,49 млн грн Бердянській філії ДП «Адміністрація морських портів України»;

● ухвалення ВАКС рішення, відповідно до якого кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу Президента має бути повернуте до Національного бюро;

● рішення Шостого апеляційного адміністративного суду м. Києва, яким підтверджена законність дій детективів під час розрахунку збитків у справі «Роттердам+».

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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