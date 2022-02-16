Три версии. Почему исчезли, а потом нашлись, вещдоки в деле о ДТП с кортежем Ярославского?

Одежда погибшего в аварии с кортежем бизнесмена Александра Ярославского «нашлась» в помещении морга после огласки в СМИ. Все вещи были обнаружены в служебном помещении. О такой находке правоохранителям накануне сообщило руководство морга.

Фото и видео следственных действий было опубликовано сегодня. На них эксперты осматривают место происшествия, проводят отобрание образцов ДНК из обнаруженных пакетов и вещей, и изучают отпечатки пальцев рук работников учреждения для установления лиц, причастных к исчезновению одежды погибшего.

Неожиданные повороты по делу уже который день обсуждает весь юридический Харьков. Специалисты имеют несколько версий, но не понимают, какая из них действительна. Это — информационная атака против дела с искусственным созданием деталей, делающих ее громкой и обсуждаемой. Ошибочная ситуация, если вещи случайно переложили в другое место. И третья – в случае, если вещи действительно кто-то украл.

Но, говорит адвокат Евгений Рияко, последняя, мягко говоря, не лучший способ помочь в деле. Потому тчо вариантов защиты множество.

Евгений Рияко, адвокат

Есть много других вариантов, как это можно сделать. И, наверное, самый последний и примитивный из них был – красть вещи. Если это все же правда, что это для этих целей сделали. Там итак достаточно способов, как можно доказать и посеять сомнения в том, кто является участником ДТП. Для нас всех это большая загадка, если это правда реализация плана по сокрытию ДТП, то это самый неудачный вариант, который может быть

Если похищение было целью скрыть следы ДНК, остатки грязи или краски путем химической или термической обработки, некоторые экспертизы провести будет уже невозможно. Но есть еще и другие, и повлиять на те же места разрыва на одежде или стирание подошвы на обуви – невозможно.

И вопрос в том — зачем вещи было возвращать, добавляет адвокат. В любом случае виновные будут отвечать за совершенное, говорят правоохранители. И продолжают изучать записи с камер видеонаблюдения.

Агентство Телевидения Новости