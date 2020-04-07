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Триває дослідження доказів у справі стосовно колишнього службовця держслужби експортного контролю
У понеділок, 6 квітня 2020 року, у Антикорупційному суді за участі прокурора #САП продовжилось дослідження доказів у справі про обвинувачення колишнього службовця Державної служби експортного контролю України у вимаганні 250 тис. доларів США неправомірної вигоди.
На засіданні судом досліджено НСРД-протокол з фіксацією передачі коштів з подальшим затриманням.
Крім того, судом розпочато дослідження доказів, наданих стороною захисту.
За результатами засідання досліджено 6 томів матеріалів захисту.
Наступні засідання призначені на 9:00 год. 17 квітня 2020 року.
Источник: facebook.com / Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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