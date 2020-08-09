Триває судовий розгляд у справі стосовно судді одного з місцевих судів Харкова, обвинуваченого у хабарництві

6 серпня 2020 року у приміщенні Вищого антикорупційного суду за участі прокурорів #САП відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення судді одного з місцевих судів м.Харкова за ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході засідання колегією суддів #ВАКС досліджено матеріали негласних слідчих розшукових дій, які були долучені прокурором.

Наступне засідання – 13 листопада 2020 року.

Источник: facebook.com / Спеціалізована антикорупційна прокуратура

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