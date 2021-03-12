Троих харьковчан разоблачили в изготовлении и распространении наркотиков

В Харькове полиция разоблачила троих харьковчан в изготовлении и распространении наркотиков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

«Трое харьковчан уличены в выращивании наркорастений, администрировании телеграмм-каналов по продаже наркотических веществ с оборотом в 130 000 гривен и содержании наркопритона», - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что 34-летний мужчина на балконе квартиры устроил лабораторию по выращиванию элитных сортов конопли в горшках для цветов. Злоумышленник установил лампы освещения, вентиляторы, приборы для измерения температуры и влажности воздуха, оборудовал капельный полив. В квартире фигуранта полицейские обнаружили и изъяли растения рода конопли, оборудование для выращивания, удобрения, лабораторное оборудование, а также самодельное устройство для употребления каннабиса.

В преступной наркодеятельности полицейские также разоблачили 24-летнего харьковчанина. Он администрировал телеграмм-чаты Интернет-магазинов, выполнял роль оператора, а также регистрировал электронные кошельки и выводил из них денежные средства.

Во время обыска у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли ноутбук, который использовался для администрирования электронных кошельков, и мобильный телефон. В ходе предварительного осмотра мобильного телефона установлено, что мужчина является администратором нескольких телеграмм-каналов, на которые подписаны почти 57 000 участников. Указанные каналы были заблокированы.

По данным полиции, ориентировочный оборот денежных средств составлял около 130 000 гривен.

Во время обыска по месту жительства 36-летнего неоднократно судимого мужчины также было установлено, что он причастен к содержанию наркопритона и предоставляет свою квартиру для употребления наркотиков другим лицам.

В ходе обыска у него изъяли самодельное принадлежности для употребления каннабиса, медицинские шприцы с остатками вещества бурого цвета, электронные весы, зип-пакеты для упаковки, 44 мобильных телефона, 6 фотоаппаратов, 3 планшеты, наручные часы, ножи, ключи и другие предметы, которые могут быть орудием совершения преступлений.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Досудебное расследование проводится по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следователи проверяют причастность злоумышленников к распространению наркотических средств и психотропных веществ на территории Харькова.

Также полиция устанавливает лиц, причастных к сбыту наркотического средства через вышеуказанные интернет ресурсы.





Агентство Телевидения Новости