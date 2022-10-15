Кримінал
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15.10.2022 12:37
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Труп ще двох закатованих виявили на Харківщині

Труп ще двох закатованих виявили на Харківщині

В прикордонній Козачей Лопані прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції виявили трупи двох чоловіків зі слідами насильницької смерті.

Правоохоронці знайшли тіла двох загиблих в одній могилі на цвинтарі. За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту. На їх тілах зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепу, щелепи та ребер.

Наразі трупи направлено на проведення судово-медичних експертиз.

Встановлюються всі обставини вчинення окупантами чергового воєнного злочину, досудове розслідування триває. Слідчі дії проводились спільно зі співробітниками відділу поліції №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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