Труп, замаскированный под пассажира, пытались провезти через границу на Гоптовке

Сегодня в 17-30 в автомобильный пункт пропуска Гоптовка со стороны России прибыл автомобиль Ford российской регистрации под управлением гражданина РФ.

В салоне авто находился также сын водителя, а на заднем сидении во время осмотра транспортного средства было обнаружено тело женщины. Труп находился в сидячем положении и был пристегнут ремнем безопасности, как обычный пассажир.

Как рассказали в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ, водитель автомобиля, который оказался мужем мертвой женщины, предъявил сотрудинкам погранслужбы свидетельство о смерти за 22 октября, выданное в РФ. По словам мужчины, таким образом они с сыном хотели доставить тело в Украину, чтобы похоронить в Запорожской области.

При этом российские пограничники в подобном перемещении через их пропускной пункт Нехотеевка не усмотрели ничего необычного и после проведения всех контрольных операций выпустили транспорт с территории России.

Пограничники направили уведомление в Нацполиции о совершении правонарушения, предусмотренного ст.115 УК "Умышленное убийство".

Агентство Телевидения Новости