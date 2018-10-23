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Труп, замаскированный под пассажира, пытались провезти через границу на Гоптовке

Труп, замаскированный под пассажира, пытались провезти через границу на Гоптовке

Сегодня в 17-30 в автомобильный пункт пропуска Гоптовка со стороны России прибыл автомобиль Ford  российской регистрации под управлением гражданина РФ. 

В салоне авто находился также сын водителя, а на заднем сидении во время осмотра транспортного средства было обнаружено тело женщины. Труп находился в сидячем положении и был пристегнут ремнем безопасности, как обычный пассажир.

Как рассказали в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ, водитель автомобиля, который оказался мужем мертвой женщины, предъявил сотрудинкам погранслужбы свидетельство о смерти за 22 октября, выданное в РФ. По словам мужчины, таким образом они с сыном хотели доставить тело в Украину, чтобы похоронить в Запорожской области. 

При этом российские пограничники в подобном перемещении через их пропускной пункт Нехотеевка не усмотрели ничего необычного и после проведения всех контрольных операций выпустили транспорт с территории России. 

Пограничники направили уведомление в Нацполиции о совершении правонарушения, предусмотренного ст.115 УК "Умышленное убийство".

Агентство Телевидения Новости

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Темы: смерть

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