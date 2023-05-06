TSB: 80 відсотків інтернет-шахрайств у Британії відбуваються на платформах Цукерберга

Імперію соціальних медіа Марка Цукерберга звинуватили в розпалюванні епідемії шахрайства в Британії одним із провідних банків країни.

У TSB заявили, що вісім із 10 шахрайств відбувалися у Facebook, WhatsApp та Instagram – усі компанії належать компанії пана Цукерберга Meta.

Пол Девіс, директор із запобігання шахрайству банку, закликав компанії соціальних мереж «терміново очистити свої платформи», щоб захистити користувачів.

TSB заявив, що підроблені онлайн-покупки, шахрайство з виданням за іншу особу та фіктивні інвестиції були трьома найбільшими джерелами шахрайства серед клієнтів.

За його словами, 80pc можна відстежити на платформах соціальних мереж Meta.

Дані банку про шахрайство клієнтів за 2022 рік також показали, що випадки шахрайства з видаванням себе за друзі та родину зросли втричі порівняно з попереднім роком.

За його словами, такі шахрайства відбувалися переважно в WhatsApp, на який припадало 65% випадків.

Недавньою ітерацією шахрайства WhatsApp стала текстова хитрість «Привіт, мамо» , коли шахраї видають себе за засмучених дітей, щоб виманити гроші з батьків.

Шахрайство з інвестиціями відбувалося в основному в Instagram, де відбувалося шість із 10 шахрайств, повідомляє TSB. На Facebook припадає 22% випадків.

Пол Девіс, директор із запобігання шахрайству банку, закликав компанії соціальних медіа «терміново очистити свої платформи», щоб захистити користувачів, і сказав, що відсутність безпеки заважає користувачам соціальних мереж безпечно виконувати транзакції.

Він сказав: «Настав час, щоб соціальні медіа та телефонні компанії взяли на себе фінансову відповідальність за зростання рівня шахрайства, яке відбувається на їхніх платформах.

«Підхід «забруднювач платить» стимулюватиме їх проявляти більшу пильність, зменшити шахрайство на своїх платформах і, у свою чергу, краще захистити споживачів у Великобританії».

Це сталося після оголошення уряду в середу, в якому він оприлюднив нові плани боротьби з текстовими шахраями шляхом залучення спецслужб.

У The Telegraph Суелла Браверман, міністр внутрішніх справ, сказала: « Ми повинні притягнути більше шахраїв до відповідальності ».

Пані Брейверман сказала, що уряд заборонить пристрої, які дозволяють злочинцям масово надсилати шахрайські повідомлення або маскувати свій телефонний номер, щоб здійснювати невідстежувані дзвінки.

«Ми також запропонуємо заборонити холодні дзвінки у фінансових продуктах і припинити підробку номерів», — додала вона.

Пані Браверман сказала, що введення довгоочікуваного законопроекту про онлайн-безпеку покладе на технологічні платформи відповідальність за захист користувачів від шахрайства.

Згідно з новими законами, які зараз розглядаються Палатою лордів, технологічні фірми та соціальні медіа-платформи, які не зможуть запобігти шахрайству на своїх сайтах, будуть оштрафовані на суму до 10% від їх глобального обороту.

Очікується, що їх завезуть протягом наступного року.

Її коментарі були повторені прем’єр-міністром, який сказав: «Блокуючи шахрайство в джерелі, посилюючи захист людей і зміцнюючи правоохоронні органи, ми зупинимо більше таких холоднокровних злочинів і забезпечимо справедливість. .”

Однак у минулій вечірній заяві TSB сказано, що британці «не можуть чекати ще 12 місяців, поки не буде введено життєво важливий захист від відшкодування».

Росіо Конча з споживчої групи Which? сказав, що дані TSB викривають «тривожну природу шахрайства в соціальних мережах», додавши, що користувачів Facebook і Instagram бомбардують «потоком оманливої ​​та потенційно шахрайської інвестиційної реклами».

Вона додала: «Уряд повинен зробити життєво важливий крок у боротьбі з шахрайством, забезпечивши, щоб майбутній закон включав найсильніший можливий захист споживачів і був прийнятий як закон без подальших затримок».

Meta повідомила, що співпрацює з міжгалузевою шахрайською групою Stop Scams UK, щоб запобігти шахрайству та підвищити обізнаність.

Речник сказав: «Ми не хочемо, щоб хтось став жертвою цих злочинців, тому наші платформи мають системи для блокування шахрайства, рекламодавці фінансових послуг тепер мають бути авторизовані FCA, і ми проводимо кампанії для інформування споживачів про те, як розпізнавати шахрайство.

«Люди також можуть повідомити про цей вміст кількома простими клацаннями, і ми співпрацюємо з поліцією, щоб підтримувати їх розслідування».

Джерело: internetua.com

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