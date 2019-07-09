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Тюменка заподозрила мужа в измене, потому что он купил дорогую капусту

Тюменка заподозрила мужа в измене, потому что он купил дорогую капусту

Тюменская пенсионерка угрожала мужу ножом, заподозрив его в измене, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

По информации новостного портала 72.ru, полученной от городской полиции, в тот день, когда произошёл инцидент, женщина отправила супруга за капустой. Потерпевший провёл слишком много времени в магазине и потратил на покупку больше денег, чем было необходимо, по мнению пенсионерки. Из чего она сделала вывод, что муж провёл время с другой женщиной. Разгорелся скандал, подозреваемая взяла нож и начала угрожать им мужу.

Мужчина, испугавшись за свою жизнь, позвонил в дежурную часть. Теперь за угрозу убийством тюменке грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Похожий конфликт на почве ревности возник в 2016 году в Кемеровской области. Тогда мужчина помешал возлюбленной резать огурцы, и она ударила его ножом в грудь.

Источник: 72.ru

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Темы: россия

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