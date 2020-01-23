Тысяча долларов за двенадцать килограмм марихуаны в РФ

Более 12 килограммов наркотических вещества выявило накануне на пункте пропуска «Гоптовка». 42-летний мужчина заметно нервничал, поэтому пограничники провели осмотр автомобиля "КИА", на котором он перетинав границу, рассказывает старший офицер по вопросам взаимодействия со СМИ восточного регионального управления ГПСУ.

Юрий Трубачев, старший офицер по вопросам взаимодействия со СМИ Восточного регионального управления ГПСУ.

Оглядаючи автівку в паливному баку було виявлено понад 50 пакунків з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження. Загальною вагою більше 12 кілограм. По даному факту до компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення щодо протиправних діянь

Во время беседы мужчина рассказал, что партию наркотиков пытался вывезти на территорию Российской Федерации - там его ждало вознаграждение.

Юрий Трубачев, старший офицер по вопросам взаимодействия со СМИ Восточного регионального управления ГПСУ.

Зі слів чоловіка дані пакунки його попросили перемістити через державний кордон знайомі за винагороду в тисячу доларів США

Сейчас, рассказывает Юрий Трубачев, мужчине сообщено о подозрении. Выявленное наркотическое вещество передано представителям правоохранительных органов. Проводится проверка.





Агентство Телевидения Новости