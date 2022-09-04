«Тут немає навіть натяку на енергетику»

Що відомо про «активіста», який водив членів місії МАГАТЕ по ЗАЕС

Аферист ренат карчаа, якого російські ЗМІ називають «експертом-атомником» і «радником голови росатома», насправді працював приматологом на базі мавпячого притулку у Сухумі та вбив підлітка у ДТП. Про це йдеться у розслідуванні «Медіазони».

Центр стратегічних комунікацій обрав головне з нього.

Неймовірна теорія «мавпячого свата»

Саме цей «гід експерт-атомник» (хоро)водив місію МАГАТЕ територією Запорізької АЕС і свято переконував, що випущена нібито з території України ракета перед приземленням здійснила розворот на 180º і лише тому може здатися, що її запустили з окупованої території.

Така «альтернативно ерудована» особистість має минуле, яким можуть зацікавитися санітари.

Хто ця людина-оркестр, яка викривлює реальність і логіку?

Карчаа – наймолодший депутат парламенту Абхазії першого скликання. Крім того, він працював на базі розплідника мавп у Сухумі і продав науковий архів інституту експериментальної приматології.

2004 року Карчаа став фігурантом кримінальної справи про ДТП зі смертельним наслідком. На той момент він обіймав посаду голови представництва Мурманської області федерального уряду. Як писали росЗМІ, чиновник на смерть збив 16-річного підлітка.

«Людиною-оркестром» карчаа підпрацьовував і спостерігачем на виборах, і радником президента, і «незалежним експертом» Абхазії та Північного Кавказу. І ось тепер він намалювався в атомній енергетиці.

● Зазначимо, 2 вересня український уряд затвердив перелік персональних санкцій, під які потрапив і вищезгаданий «експерт».

Джерело: https://t.me/spravdi/16518

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