«Тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й» – окупанти скаржаться на великі втрати

Військові армії окупанта починають розуміти в яку безвихідь загнало їх керівництво кремля. Відтак, єдине бажання багатьох з них – залишити місце бойових дій як найшвидше і в будь-який спосіб

У черговому перехопленнітелефонної розмови, військовослужбовець РФ, що наразі перебуває на тимчасово окупованій території Харківської області, пояснює дружині, що ті легкопоранені, про яких писали в групі соцмереж, насправді 200-ті (вбиті). І каже, що буде вибиратися з війни, байдуже як. Жінка попереджає, що в разі написання відмови, його одразу віддадуть під трибунал. Втім, чоловіка це не лякає, бо є речі набагато гірші: «Я приїду, все розповім. Тут стільки людей занапастили. Командири жодного разу не воювали. Вони такі завдання ставлять… Нас вже немає майже. Можливо 50 людей з 800. Треба вибиратися звідси. Бо тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й».

Нагадуємо: Найкращий спосіб для військового окупаційної армії залишитися живим та неушкодженим – здатися в полон ЗСУ.

Источник: gur.gov.ua

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