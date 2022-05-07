Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 05:56
Просмотров: 77

«Тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й» – окупанти скаржаться на великі втрати

«Тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й» – окупанти скаржаться на великі втрати

Військові армії окупанта починають розуміти в яку безвихідь загнало їх керівництво кремля. Відтак, єдине бажання багатьох з них – залишити місце бойових дій як найшвидше і в будь-який спосіб

У черговому перехопленнітелефонної розмови, військовослужбовець РФ, що наразі перебуває на тимчасово окупованій території Харківської області, пояснює дружині, що ті легкопоранені, про яких писали в групі соцмереж, насправді 200-ті (вбиті). І каже, що буде вибиратися з війни, байдуже як. Жінка попереджає, що в разі написання відмови, його одразу віддадуть під трибунал. Втім, чоловіка це не лякає, бо є речі набагато гірші: «Я приїду, все розповім. Тут стільки людей занапастили. Командири жодного разу не воювали. Вони такі завдання ставлять… Нас вже немає майже. Можливо 50 людей з 800. Треба вибиратися звідси. Бо тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й».

Нагадуємо: Найкращий спосіб для військового окупаційної армії залишитися живим та неушкодженим – здатися в полон ЗСУ.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оккупанты разграбили Изюмский лесхоз, району грозят пожары
Сегодня 06:58    12
Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 6-11 травня
Сегодня 06:54    19
Міжнародні резерви України у квітні скоротились на 4% – НБУ
Сегодня 06:49    30
Оперативна інформація станом на 06.00 07.05.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 06:42    40
В Россию вывезены тысячи единиц повреждённой в боях в Украине техники
Сегодня 06:40    39
Героїчний опір українських захисників на Харківщині деморалізував ворога (АУДІО)
Сегодня 06:23    76
Головне зі вечірнього звернення Президента
Сегодня 06:16    55
Провайдери Харкова долають наслідки обстрілів міста
Сегодня 06:14    73
Поджоги заводов и арсеналов в россии: раскрыта важная особенность
Сегодня 06:05    97
10 хороших новин 6 травня
Сегодня 04:51    144
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 