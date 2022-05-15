Тувинцы продолжают умирать в Украине: ликвидированы не менее 27 человек

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о том, что еще четверо тувинцев были убиты в ходе «спецоперации» россии против Украины.

Об этом сообщает Тайга.инфо

Украинские защитники ликвидировали наводчика пулеметного отделения, рядового Алдын-Херел Чымбал-оола и водителя мотострелкового отделения, рядового Белека Кужугета.

Также погибли ефрейтор Сергек Сан-оол и старший стрелок 55 мотострелковой бригады, «доброволец», сержант Адар-Ден Монгуш.

Ранее сообщалось о смерти еще двоих «добровольцев» Анчы Оюна и Омака Сирин-оола. Последний, по словам Ховалыга, «на собственные средства добрался до места назначения, чтобы в составе добровольческого отряда принять участие в спецоперации».

Ни дата смерти, ни возраст убитых не называются. Об отправке «добровольцев» на «спецоперацию» Ховалыг единственный раз рассказывал 6 апреля.

По официальным данным, в Украине погибли не менее 27 уроженцев Тувы. На этом фоне глава республики Владислав Ховалыг рассказывал в своих соцсетях о том, что из республики отправились новые потенциальные участники «спецоперации».

Источник: sprotyv.info

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