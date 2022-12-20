В 2023 году Россия может напасть на Молдову

Глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ: в 2023 году Россия предпримет наступление на Молдову.

"Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Республики Молдова, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе, феврале, или позже, март, апрель.

Но, судя по имеющейся у нас информации, Российская Федерация намерена пойти дальше. С целью создания соединения с Приднестровским регионом, который является территорией Республики Молдова, и тогда можно однозначно сказать, что да, они намерены дойти сюда.

Что будет дальше, их намерения в отношении Кишинева мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск", - сказал Мустяцэ.

В пояснительном заявлении Службы информации и безопасности Молдовы уточняется, что реализация этого сценария будет зависеть от хода войны в Украине.

За матеріалами: point.md

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/10181

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