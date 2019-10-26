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В аэропорту Харькова задержали заммэра Днепра

В аэропорту Харькова задержали заммэра Днепра

В аэропорту Харькова пограничники задержали заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко.

Как сообщалось, 25 октября харьковские пограничники в аэропорту задержали гражданина Украины 1977 года рождения, который находился в розыске.

Отмечалось, что задержанный прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Во время проверки документов пограничники обнаружили, что гражданин подозревается в совершении преступлений по ст. 191 и ст. 366 УК Украины.

Как сообщает "Информатор", речь идет о заместителе мэра Днепра Лысенко, которого прокуратура подозревает в хищении бюджетных средств во время ремонта Нового моста. Лысенко длительное время находился за пределами страны.

Как известно, прокуратура Днепропетровской области в сентябре сообщила, что по факту присвоения 29,5 млн грн бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск.

В мэрии Днепра позже сообщили, что Лысенко находится в плановом отпуске.

Ранее в октябре Служба безопасности сообщила об уличении одного из заместителей мэра Днепра - Бориса Филатова - в ведении бизнеса с коммерсантом из оккупированного боевиками Донецка. Чиновник подозревается в присвоении почти 17 млн гривен, выделенных на паспортизацию улиц.

 

Агентство Телевидения Новости

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