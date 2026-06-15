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В Албанії можуть арештувати 20 осіб ймовірно повʼязаних з курортом зятя Трампа Кушнера

В Албанії можуть арештувати 20 осіб ймовірно повʼязаних з курортом зятя Трампа Кушнера

(https://today.rtl.lu/news/world/albania-targets-20-in-crime-crackdown-possible-ties-to-trump-linked-project-253573582)

Спеціальна прокуратура з боротьби з корупцією(SPAK) повідомила, що розслідування справи про міжнародний незаконний обіг кокаїну виявило причетність кількох осіб до «операцій, які можливо мали на меті приховати походження активів та інтегрувати незаконні доходи в офіційну економіку».

Окрім цього у заяві зазначили, що суди винесли рішення про попередній арешт «декількох активів, пов’язаних із договорами купівлі-продажу». У SPAK повідомили, що частина підозрілих інвестицій пов’язана з нерухомістю та будівельними проєктами в Тирані, Паласі, Хімарі та інших прибережних районах.

Журналісти AFP повідомили, що це може бути повʼязане з компанією Albania Land Development, яка придбала у Звернеці великі земельні ділянки. Вони, судячи з даних, фігурують у туристичному проєкті Кушнера.

▪️Кушнер оголосив про плани будівництва курорту в Албанії на $1,6 млрд у 2024. У межах цієї інвестиційної програми мали створити проєкт і в Белграді, та його згорнули через суспільне невдоволення у Сербії.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/67684

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