В Англії знайшли вантажівку із 39 трупами. Серед них є діти

Тіла 39 людей знайшли у вантажівці в індустріальному парку Вотеглейд графства Ессекс у Великій Британії.

Поліція вже арештувала 25-річного водія вантажівки за підозрою у вбивстві.

За попередньою інформацією, серед загиблих є 38 дорослих та одна дитина.

Поліція повідомляє, що вантажівка приїхала до Англії з Болгарії в суботу.

Наразі правоохоронці намагаються встановити особи загиблих.

Источник: bbc.com

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