В Балаклее местные жители помогли задержать преступника

В полицию обратился 34-летний житель Балаклеи и сообщил о том, что из его гаража неизвестные похитили три колеса с мотоцикла, шкаф с ключами, черный металл и личные вещи.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленника, причастного к совершению преступления, полицейским удалось разоблачить благодаря бдительности местных жителей.

В процессе подворового опроса местных жителей один из них вспомнил, что видел поздно ночью мужчину, который нес колеса и большую дорожную сумку.

Личность злоумышленника полицейские установили и задержали его.

Как выяснилось, на кражу 44-летнего местного жителя толкнуло тяжелое материальное положение.

Краденое мужчина собирался продать, но не успел.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Агентство Телевидения Новости