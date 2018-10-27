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В Балаклее местные жители помогли задержать преступника

В Балаклее местные жители помогли задержать преступника

В полицию обратился 34-летний житель Балаклеи и сообщил о том, что из его гаража неизвестные похитили три колеса с мотоцикла, шкаф с ключами, черный металл и личные вещи. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленника, причастного к совершению преступления, полицейским удалось разоблачить благодаря бдительности местных жителей. 

В процессе подворового опроса местных жителей один из них вспомнил, что видел поздно ночью мужчину, который нес колеса и большую дорожную сумку.

Личность злоумышленника полицейские установили и задержали его.

Как выяснилось, на кражу 44-летнего местного жителя толкнуло тяжелое материальное положение. 

Краденое мужчина собирался продать, но не успел. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Агентство Телевидения Новости

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