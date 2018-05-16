В Балаклейском районе женщину обокрал сосед

В полицию обратилась 36-летняя жительница села Пришиб и сообщила, что неизвестные обокрали ее домовладение.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний безработный сосед потерпевшей.

Когда хозяева дома отсутствовали, злоумышленник срезал болгаркой замок на воротах, проник во двор дома, взломал замок гаража и забрал из него 2 велосипеда, изделия из металла и другие вещи.

Похищенные вещи злоумышленник собирался продать, но не успел.

Свои действия мужчина объяснил отсутствием денег.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Агентство Телевидения Новости