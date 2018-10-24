В Балаклейском районе подросток угнал мотоцикл
23 октября от 39-летнего жителя поселка Андреевка в полицию поступило сообщение об угоне мотоцикла «Паннония».
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Заявитель рассказал, что приехал на мотоцикле в лес, а когда через несколько часов вернулся на место, то обнаружил его пропажу.
Правоохранители установили, что злоумышленником оказался 16-летний односельчанин потерпевшего.
Подросток рассказал, что случайно наткнулся на мотоцикл, который стоял посреди леса, и решил на нем покататься.
После этого парень спрятал мотоцикл в гараже, где его и нашли полицейские.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Правонарушителю грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.