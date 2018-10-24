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В Балаклейском районе подросток угнал мотоцикл

В Балаклейском районе подросток угнал мотоцикл

23 октября от 39-летнего жителя поселка Андреевка в полицию поступило сообщение об угоне мотоцикла «Паннония».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Заявитель рассказал, что приехал на мотоцикле в лес, а когда через несколько часов вернулся на место, то обнаружил его пропажу.

Правоохранители установили, что злоумышленником оказался 16-летний односельчанин потерпевшего.

Подросток рассказал, что случайно наткнулся на мотоцикл, который стоял посреди леса, и решил на нем покататься.

После этого парень спрятал мотоцикл в гараже, где его и нашли полицейские.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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