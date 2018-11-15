В Балаклейском районе рецидивист "обчистил" чужую дачу (фото)

Как сообщили в отделе коммуникации харьковской полиции, С заявлением о краже обратилась 63-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестные похитили с территории ее дачного дома в селе Борщевка более 50 килограммов металла: посуда, профильный металл. По ее словам, в последний раз она наведывалась в дачный дом в октябре.

Участковые офицеры полиции установили причастность 35-летнего местного жителя к совершению кражи. Во время общения с полицейскими мужчина признался в содеянном. Оказалось, он нигде не работает и уже был осужден за имущественные преступления. Похищенное мужчина успел продать за 250 гривен.

Полицейские проверяют информацию о его причастности к совершению аналогичных преступлений. Открыто уголовное дело по факту кражи. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Агентство Телевидения Новости