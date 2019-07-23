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В базу «Миротворца» попал известный российский журналист
Главный редактор «Эха Москвы» Виталий Рувинский уличен в преднамеренном игнорировании законодательства Украины и нарушении государственной границы Украины при посещении оккупированного Крыма.
За это он был внесен в базу Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества «Миротворец».
«Конечно же знал, что нарушать государственную границу Украины нельзя. Конечно же знал, как попасть в Крым без нарушений. Но, наплевал на Украину и ее Законы», — говорится в сообщении.
Источник: sprotyv.info
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