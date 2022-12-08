В Беларуси хотят ввести смертную казнь за госизмену

В Беларуси на законодательном уровне планируют ввести смертную казнь за “государственную измену”. Об этом сообщается в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Палата представителей по национальной безопасности Республики Беларуси подала на рассмотрение депутатам законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», которым предлагают «предусмотреть возможность применения исключительной меры в виде смертной казни за измену государству, которое совершено лицом на государственной должности, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего».

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11344

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