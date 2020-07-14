В Бердянске пьяный мужчина стрелял по детям, полиция изъяла арсенал оружия

В Бердянске мужчина устроил стрельбу по детям, которые играли во дворе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.

Так, 13 июля в 16.50 в Бердянский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от местной жительницы. Женщина заявила, что, со слов ее несовершеннолетнего сына, житель одного из домов по улице Волонтеров, во дворе которого находятся дети, стреляет из окна своей квартиры.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что по указанному адресу проживает мужчина 1972 года рождения.

По месту его проживания правоохранители изъяли целый арсенал оружия: пистолет-пулемет «МП 40», стартовый пистолет «Беретта», 230 патронов калибра 7х62, 630 патронов калибра 5х45, 5 сигнальных ракет, 4 гранаты РГД-5, 4 подствольные снаряды, противопехотная и сигнальную мины, 2 гранаты свет шумовой и дымовой действия.