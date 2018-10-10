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В Болгарии задержан подозреваемый в убийстве журналистки

В Болгарии задержан подозреваемый в убийстве журналистки

Полиция задержала подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. В Русу, где произошло преступление, отправлены дополнительные силы прокуратуры.

«Мы можем сказать, что подозреваемый задержан», — заявил собеседник агентства Reuters, однако он отказался уточнять личность задержанного. Пресс-секретарь болгарского МВД отказалась подтвердить или опровергнуть эту информацию на данном этапе расследования. Прокуратура сообщила, что три дополнительных прокурора направляются в Русе для поддержки расследования.

Во вторник с утра гражданские добровольцы прочесали кусты и траву вдоль реки Дунай в Русе, в месте, где было найдено тело Мариновой, пытаясь найти подсказки, которые могли бы помочь полиции.

По данным Darik News, задержанный – иностранец, которого сейчас допрашивают в Русе.

30-летнюю журналистку Маринову убили 6 октября. Тело было обнаружено в парке в болгарском городе Русе, где она обычно совершала пробежку. Полицейские уверены, что Маринову подстерегли во время пробежки. Следствие рассматривает несколько вариантов произошедшего.

Источник: petrimazepa.com

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Темы: болгария

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