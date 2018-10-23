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В Боровском районе поймали незаконного лесоруба
В полицию поступило сообщение от помощника лесничего Боровского лесничества о том, что вблизи села Подлиман неизвестный незаконно рубит лес.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа задержала 28-летнего жителя Боровского района, который бензопилой срезал деревья.
Своими действиями правонарушитель нанес ущерб государству в лице лесхоза на сумму более 19 000 гривен.
Полицейские также обнаружили в лесном массиве 7 спиленных сосен.
Открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.
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