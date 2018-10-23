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В Боровском районе поймали незаконного лесоруба

В Боровском районе поймали незаконного лесоруба

В полицию поступило сообщение от помощника лесничего Боровского лесничества о том, что вблизи села Подлиман неизвестный незаконно рубит лес.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа задержала 28-летнего жителя Боровского района, который бензопилой срезал деревья.

Своими действиями правонарушитель нанес ущерб государству в лице лесхоза на сумму более 19 000 гривен. 

Полицейские также обнаружили в лесном массиве 7 спиленных сосен.

Открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости

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