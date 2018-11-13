В Боровском районе задержали магазинного вора

В течение месяца в полицию поступали сообщения о кражах из магазинов в Боровском районе.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в совершении трех краж полицейские разоблачили 21-летнего жителя Изюма.

Правоохранители задержали его после совершения очередной кражи в одном из местных магазинов.

Установлено, что кражи злоумышленник совершал ночью.

Он взламывал замки и похищал продукты питания, одежду, обувь, кассовые аппараты и прочее.

Похищенное мужчина вывозил на собственном автомобиле.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости