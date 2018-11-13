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В Боровском районе задержали магазинного вора

В Боровском районе задержали магазинного вора

В течение месяца в полицию поступали сообщения о кражах из магазинов в Боровском районе.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в совершении трех краж полицейские разоблачили 21-летнего жителя Изюма.

Правоохранители задержали его после совершения очередной кражи в одном из местных магазинов.

Установлено, что кражи злоумышленник совершал ночью. 

Он взламывал замки и похищал продукты питания, одежду, обувь, кассовые аппараты и прочее. 

Похищенное мужчина вывозил на собственном автомобиле.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. 

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости

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