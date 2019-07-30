В Бразилии в ходе мятежа в тюрьме 16 человек обезглавили, погибли более 50 заключенных

В ночь на понедельник, 29 июля произошли кровавые беспорядки на территории тюрьмы муниципалитета Альтамира в штате Пара, расположенном на севере Бразилии.



Данную информацию передает Анадолу.



Как указывает источник, при подавлении бунта погибли 52 заключенных.



Мятеж в тюрьме продолжался около пяти часов.



Отмечается, что 16 заключенных были обезглавлены, остальные погибли после поджога одного из бараков.



Заключенные захватили двоих сотрудников пенитенциарного учреждения, которых позже удалось освободить.



Как сообщает портал Globo, стычки между преступными группировками, вызвало восстание.



В мае аналогичные события произошли в тюрьме столицы штата Амазонас. Тогда жертвами беспорядков стали 55 заключенных.

Источник: aspi.com.ua

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