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В Британии хотят возглавить процесс выдачи ордера на арест Путина

В Британии хотят возглавить процесс выдачи ордера на арест Путина

Об этом заявила член парламента Великобритании Лайла Моран в комментарии Guildhall.

«Путин и его армия убивают ни в чем невинных украинцев. Те санкции, которые мы ввели, были крайне необходимы, но мы не можем останавливаться на достигнутом, пока массово убивают украинцев

Пора обращаться с путинской армией и наемниками так, как мы относимся к террористам, используя соответствующие постановления правительства Великобритании. Мы должны возглавить призывы к Международному уголовному суду по выдаче международного ордера на арест Путина», – подчеркнула Моран.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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