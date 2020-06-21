Криминал
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21.06.2020 17:47
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В Британии террорист напал с ножом на людей: трое погибших

В Британии террорист напал с ножом на людей: трое погибших

Неизвестный напал с ножом на граждан в центральном парке города Рединг, в результате чего три человека погибли на месте.

Полиция Великобритании признала резню терактом, пишет Sky News, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, 21 июня.

Как сообщается, неизвестный напал с ножом на граждан в центральном парке города Форбери Гарденс вечером 20 июня. Подозреваемый задержан, он находится под стражей. Личность, мотивы нападения и другие детали пока неизвестны. СМИ пишут, что задержанный - ливиец.

По предварительным данным, в результате происшествия три человека скончались на месте, еще двое серьезно ранены и находятся в крайне тяжелом состоянии.

Рединг расположен в 65 километрах к западу от Лондона, в нем проживает около 350 тысяч человек. В субботу в городе прошли мирные шествия в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни черных важны).

Напомним, ранее, 2 февраля, в Лондоне на Стрэтэм Хай Роад мужчина с ножом ранил двух человек и был застрелен полицией.

Позже в Скотланд-Ярде происшествие объявили терактом, который связан с исламизмом. Преступление совершил 20-летний Судеш Амман, недавно вышедший из тюрьмы. В момент преступления за ним велась слежка. ИГИЛ взяла ответственность за нападение.

 

Агентство Телевидения Новости

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