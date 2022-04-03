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В Броварском районе ВСУ уничтожили российский Урал, из которого обстреливали село (ВИДЕО)

В Броварском районе ВСУ уничтожили российский Урал, из которого обстреливали село (ВИДЕО)

В селе Шевченково, Броварского района ВСУ уничтожили российский автомобиль Урал, в кузове которого был размещён миномёт 2Б9М «Василёк».

Российские оккупанты, перемещаясь на грузовике, вели беспорядочный огонь по домам местных жителей, вызывая панику, нанося повреждения и убивая гражданских лиц.

Местный житель рассказал военным, что российские оккупанты вели себя как варвары и не испытывали ни жалости, ни сострадания к мирным жителям.

Источник: infonavigator.com.ua

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