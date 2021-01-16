Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:52
Просмотров: 98

В Бурятии чиновник-депутат заставлял подчиненных бесплатно работать на участке тещи

В Бурятии чиновник-депутат заставлял подчиненных бесплатно работать на участке тещи

В Улан-Удэ задержали главу МУП «Водоканал» и одновременно депутата городского совета Жаргала Цыбикова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении имущества в крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет по Республике Бурятия.

Как полагает следствие, с апреля по декабрь 2019 года Цыбиков принуждал подчиненных бесплатно работать на земельном участке, принадлежащем матери его супруги. В частности, на нем с помощью сотрудников, средств и техники Водоканала был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети, а также выполнены разные строительные и хозяйственные работы.

«Работники отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с деятельностью по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей», — заявили в СК.

Кроме того, с июля 2018 по ноябрь 2020 года депутат заставлял сотрудников муниципального предприятия вносить ложные сведения с завышенными показателями в путевые листы транспортных средств.

«Деньги, выделенные на топливо, лежащие на заправочных картах, директор присваивал и использовал в личных целях, всего совершив хищение на сумму в 700 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе СК.

Источник: mbk-news.appspot.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Рішення Європейського суду «підтверджує, що референдум у Криму був проведений в умовах окупації»
Сегодня 07:34    95
СБУ викрила привласнення коштів на реконструкції магістрального нафтопроводу на Житомирщині
Сегодня 07:02    81
СБУ викрила розтрату мільйонів державних коштів під час будівництва тубдиспансеру на Закарпатті
15.01.2021 07:46    132
ЄСПЛ опублікував рішення щодо прийнятності справи «Україна проти Росії (щодо Криму)»
15.01.2021 06:17    141
Суд у Гаазі врахував докази волонтерів про злочини РФ на Донбасі: подробиці
14.01.2021 09:38    198
Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці". ВIДЕО
14.01.2021 07:32    247
Бывший топ-менеджер «Росатома» попался на продаже в Китай технологий ядерного оружия
13.01.2021 08:50    168
Внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» сприятиме зменшенню зловживань із боку недоброчесних замовників — НАЗК
13.01.2021 07:45    112
Командир похитил два бронзовых гребных винта с эсминца "Беспокойный"
13.01.2021 07:27    287
На Запоріжжі СБУ затримала військового прокурора на вимаганні неправомірної вигоди
13.01.2021 07:18    155
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 