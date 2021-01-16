В Бурятии чиновник-депутат заставлял подчиненных бесплатно работать на участке тещи

В Улан-Удэ задержали главу МУП «Водоканал» и одновременно депутата городского совета Жаргала Цыбикова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении имущества в крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет по Республике Бурятия.

Как полагает следствие, с апреля по декабрь 2019 года Цыбиков принуждал подчиненных бесплатно работать на земельном участке, принадлежащем матери его супруги. В частности, на нем с помощью сотрудников, средств и техники Водоканала был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети, а также выполнены разные строительные и хозяйственные работы.

«Работники отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с деятельностью по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей», — заявили в СК.

Кроме того, с июля 2018 по ноябрь 2020 года депутат заставлял сотрудников муниципального предприятия вносить ложные сведения с завышенными показателями в путевые листы транспортных средств.

«Деньги, выделенные на топливо, лежащие на заправочных картах, директор присваивал и использовал в личных целях, всего совершив хищение на сумму в 700 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе СК.

Источник: mbk-news.appspot.com

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