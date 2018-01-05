Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:32
Просмотров: 264

В центре города харьковчанин незаконно пристраивает мансарду к памятнику архитектуры

В центре города харьковчанин незаконно пристраивает мансарду к памятнику архитектуры

Прокуратура  через суд требует  отменить разрешение ГАСК на реконструкцию памятника архитектуры на улице Пушкинской. Об этом  сообщили в пресс-службе прокуратуры  Харьковской области.

Прокуратура направила в Окружной административный суд Киева исковое заявление об отмене разрешения ГАСК Украины на реконструкцию памятника архитектуры в Харькове.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, речь идет о жилом доме, расположенном  на улице Пушкинской, 19, где один из харьковчан проводит незаконную реконструкцию мансардного этажа.

Дом построен в 1907 году в стиле модерн и является памятником архитектуры местного значения. Предоставляя разрешение на реконструкцию, в ГАСК не учли, что у заявителя нет соответствующего разрешения компетентного государственного органа охраны культурного наследия на проведение строительных работ на этом объекте.

 "Согласно действующему законодательству полномочиями по предоставлению разрешения на проведение работ на подобных зданиях наделен Департамент градостроительства и архитектуры облгосадминистрации. Там проектную документацию на указанный памятник не согласовывали, разрешение на реконструкцию гражданину не предоставляли. Более того, после начала строительных работ Департамент несколько раз письменно требовал прекратить строительство. Однако гражданин игнорировал эти требования. Он продолжал работы, ссылаясь на то, что у него есть разрешение на реконструкцию от ГАСК, которого на самом деле недостаточно, поэтому проведение любых строительных работ является противоправным ", - рассказал Александр Фильчаков.

От такой реконструкции изменился не только внешний вид здания, но и появились трещины на стенах.

В 2017 году прокуратура открыла уголовное производство по факту умышленного незаконного уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия (ч. 2 ст. 298 УК Украины). Сейчас досудебное расследование продолжается.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове представители «Правого сектора» облили краской памятник маршалу Жукову
Сегодня 18:04    232
Ремонт моста вблизи поселка Песочин: работы на заверщающей стадии, движение на путепроводе открыто
04.01.2018 19:04    337
В Харькове реконструируют парк
22.12.2017 09:24    597
В Харькове появились новые улицы и переулки
20.12.2017 15:24    277
В Харькове предлагают создать программу охраны памятных зданий
20.12.2017 10:52    123
В Шевченковском районе львовянин нарисует мурал
19.12.2017 14:48    176
У Харкові може з`явитися провулок Володимира Плахотіна
18.12.2017 08:14    200
ВАСУ отменил заседание по памятнику на площади Свободы
14.12.2017 13:27    194
ВАСУ отменил рассмотр жалобы по делу "Одоробла"
14.12.2017 11:30    207
Зима пришла - покупай стройматериалы не выходя из дома
13.12.2017 15:25    215
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 