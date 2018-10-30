В центре Харькова избили и ограбили девушку

В ночь на 30 октября в центре города к полицейским обратилась девушка и сообщила о том, что ее ограбили.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Потерпевшая рассказала патрульным, что на Клочковском спуске неизвестные ударили ее по голове и забрали сумку с личными вещами и мобильным телефоном, а затем скрылись.

Прибывшие на место происшествия медики девушку госпитализировали.

Вскоре вблизи одного из домов на площади Свободы патрульные обратили внимание на мужчину, который подходил под описание потерпевшей.

Увидев полицейских, неизвестный попытался убежать, но был задержан правоохранителями.

У задержанного нашли при себе мобильный телефон потерпевшей.

Также неподалеку полицейские обнаружили сумку с личными вещами заявительницы.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Задержанного мужчину передали следователям.

Агентство Телевидения Новости