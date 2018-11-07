Сегодня 15:18
Просмотров: 95
В центре Харькова обокрали женщину
Накануне днем харьковские полицейские получили сообщение о краже.
По информации пресс-службы патрульной полиции Харьковской области, заявительница сообщила, что у нее украли водяной насос.
Женщина рассказала, что насос исчез, когда она делала покупки в киоске.
Вскоре на улице Рождественской патрульные обнаружили неизвестного, который нес пакет, похожий по описанию на украденный.
Как выяснилось, в пакeте находился водяной насос заявительницы.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которой и передали задержанного мужчину.
Темы: ограбление
Загрузка...