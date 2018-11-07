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В центре Харькова обокрали женщину

В центре Харькова обокрали женщину

Накануне днем харьковские полицейские получили сообщение о краже.

По информации пресс-службы патрульной полиции Харьковской области, заявительница сообщила, что у нее украли водяной насос.

Женщина рассказала, что насос исчез, когда она делала покупки в киоске.

Вскоре на улице Рождественской патрульные обнаружили неизвестного, который нес пакет, похожий по описанию на украденный.

Как выяснилось, в пакeте находился водяной насос заявительницы.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которой и передали задержанного мужчину.

 

Агентство Телевидения Новости

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