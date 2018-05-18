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В центре Харькова СБУ задержала джип с оружием (ФОТО)

В центре Харькова СБУ задержала джип с оружием (ФОТО)

В пресс-службе силовиков пока не могут прокомментировать ситуацию

Днем 18 мая на улице Отакара Яроша в Шевченковском районе Харькова силовики задержали автомобиль, в котором, предположительно, перевозили оружие. Об этом с места происшествия сообщает корреспондент NewsRoom.

На месте происшествия сейчас находятся сотрудники СБУ, прокуратуры и патрульной полици. На асфальте возле остановленного джипа лежит оружие - предположительно винтовка М16, дробовик и пистолет Макарова, а также патроны и автомобильные номеры красного цвета (транзитные - прим.ред). В пресс-центре СБУ в Харьковской области на данный момент не комментируют ситуацию.

По словам очевидцев, несколько машин силовиков окружили джип и произвели задержание. По неофициальным данным из правоохранительных органов, мужчина, находившийся в автомобиле Land Cruiser, принадлежит к криминальному миру. Кроме того, силовики утверждают, что на место происшествия прибыла его "группа поддержки".

В центре Харькова СБУ задержала джип с оружием (ФОТО)

В центре Харькова СБУ задержала джип с оружием (ФОТО)

В центре Харькова СБУ задержала джип с оружием (ФОТО)

Источник: newsroom.kh.ua

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Темы: сбу, харьков

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