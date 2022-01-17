В центре Харькова задержали вымогателя, терроризировавшего предпринимателей

В Харькове Служба безопасности Украины задержала вымогателя, требовавшего деньги у предпринимателей и состоятельных граждан, угрожая им физическим насилием.

Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за умышленное убийство.

Задокументировано, что злоумышленник за последние два месяца неоднократно требовал от директора местной коммерческой фирмы вымышленный долг в $250 тысяч. В случае неуплаты вымогатель угрожал предпринимателю физическим насилием и созданием других личных и коммерческих проблем.

Правоохранители задержали вымогателя в центральной части Харькова «на горячем» при получении первой части оговоренной суммы — 150 тысяч долларов США.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (требование) Уголовного кодекса Украины и избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За это преступление подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины проверяет причастность задержанного к совершению других насильственных преступлений на территории региона.

Агентство Телевидения Новости