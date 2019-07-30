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В Черкассах на улице женщина с младенцем на руках устроила резню: пострадавшая в больнице

В Черкассах на улице женщина с младенцем на руках устроила резню: пострадавшая в больнице

Вечером 29 июля в Черкассах правоохранители прибыли на очередной вызов, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили окровавленную 30-летнюю женщину с ножевым ранением в спину. Полицейские срочно предоставили ей помощь, после чего ее госпитализировали.

По словам очевидцев, между двумя женщинами возникла словесная перепалка, в ходе которой одна нанесла ножевое ранение другой. Причем во время конфликта у нападающей на руках находился грудничок.

Свидетели описали подозреваемую и указали, куда она направилась. Инспекторы задержали похожую по описанию женщину недалеко от места совершения преступления. Ею оказалась 27-летняя жительница Черкасс.

Сейчас все детали и обстоятельства этой ситуации выясняют следственные органы полиции.

Агентство Телевидения Новости

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