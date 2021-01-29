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В Чернігівській області співробітники ДФС викрили міжнародний канал з незаконного ввезення тютюнових виробів

В Чернігівській області співробітники ДФС викрили міжнародний канал з незаконного ввезення тютюнових виробів

Так, під час проведення огляду автомобіля на пункті пропуску Північної митниці Держмитслужби у вантажному відсіку причепа було виявлено прихований вантаж тютюнових виробів, а саме – кальянові суміші певних торгівельних марок, без марок акцизного податку встановленого в Україні зразка, у кількості 100 картонних коробів. Жодних товарно-супровідних документів, підтверджуючих якість зазначеної продукції та джерело її походження водій надати не зміг.

В подальшому, за результатами проведеного обшуку співробітники ГУ ДФС у Чернігівській області виявили понад 4500 пачок орієнтовною вартістю понад 3 млн грн.

Попередньо слідством встановлено, що незаконне переміщення оптових партій сигарет через митний кордон України забезпечували громадяни Республіки Білорусь за допомогою вантажних автомобілів та вантажів-прикриття, одержувачем яких значилось товариство в Україні.

В подальшому реалізація тютюнових виробів здійснювалась через нелегальну торгівельну мережу та ринки Чернігівської області та інших регіонів України.

На даний час вирішується питання про накладення арешту на виявлену продукцію та проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення повного ланцюга постачання тютюнових виробів від незаконного ввезення на територію України до роздрібних продавців.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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