Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:10
Просмотров: 158

В Червонозаводском райсуде проходит заседание по делу чиновницы Кернеса

В Червонозаводском райсуде проходит заседание по делу чиновницы Кернеса

Сегодня в Червонозаводском районном суде проходит судебное заседание по делу главы райгосадминистрации Новобаварского района Татьяны Цибульник.

Об этом сообщил глава общественной организации «Антикоррупционный блок участников АТО» Антон Сосницкий на своей странице в Фейсбук.

По информации Сосницкого, в  судебном заседании сегодня будет рассмотрено ходатайство стороны защиты о смене меры пресечения подозреваемой.

Напомним, Татьяну Цибульник подозревают во внесении недостоверных данных в декларацию. А именно - драгоценностей стоимостью более 600 тысяч гривен, которые, по информации прокуратуры, были изъяты во время обыска в рамках расследования другого дела.

В конце июня текущего года прокуратура сообщила Цибульник о подозрении в декларировании недостоверной информации. Чиновнице избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 