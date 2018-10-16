В Червонозаводском райсуде проходит заседание по делу чиновницы Кернеса

Сегодня в Червонозаводском районном суде проходит судебное заседание по делу главы райгосадминистрации Новобаварского района Татьяны Цибульник.

Об этом сообщил глава общественной организации «Антикоррупционный блок участников АТО» Антон Сосницкий на своей странице в Фейсбук.

По информации Сосницкого, в судебном заседании сегодня будет рассмотрено ходатайство стороны защиты о смене меры пресечения подозреваемой.

Напомним, Татьяну Цибульник подозревают во внесении недостоверных данных в декларацию. А именно - драгоценностей стоимостью более 600 тысяч гривен, которые, по информации прокуратуры, были изъяты во время обыска в рамках расследования другого дела.

В конце июня текущего года прокуратура сообщила Цибульник о подозрении в декларировании недостоверной информации. Чиновнице избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Агентство Телевидения Новости