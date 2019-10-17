В Чугуеве растратили крупную сумму на несуществующий ремонт

Чиновница Чугуевского районного отдела образования подозревается в служебной халатности при ремонте учебного заведения.

По данным прокуратуры, в 2017 году с частным предприятием был заключен договор о капитальном ремонте кровли. Чиновница подписала акты выполненных работ и оплатила их стоимость, хотя ремонт не выполнялся вообще, что нанесло ущерб бюджету на сумму 222 тыс. грн.

Источник: sq.com.ua

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