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В Чугуеве растратили крупную сумму на несуществующий ремонт
Чиновница Чугуевского районного отдела образования подозревается в служебной халатности при ремонте учебного заведения.
По данным прокуратуры, в 2017 году с частным предприятием был заключен договор о капитальном ремонте кровли. Чиновница подписала акты выполненных работ и оплатила их стоимость, хотя ремонт не выполнялся вообще, что нанесло ущерб бюджету на сумму 222 тыс. грн.
Источник: sq.com.ua
Темы: коррупция, прокуратура, харьков, чугуев
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