В деле Ноздровской изменили подозрение возможному убийце

Юрию Россошанскому, обвиняемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, прокуратура изменила ранее сообщенное подозрение. Причиной стали результаты судебно-медицинской экспертизы тела правозащитницы.

«Во время досудебного расследования получены выводы судебно-медицинской экспертизы, которые указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что послужило основанием для изменения ранее сообщенного подозрения», - сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Теперь подозреваемому инкриминируют не ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство), а ч.2 п.4 ст.115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью), санкции по которому предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного заключения.

Стороны дела изучают материалы, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, 1 января в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это активистка Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря. Она погибла от множественных колото-резаных ран. Активистка несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в 2015 году насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

Источник: petrimazepa.com

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