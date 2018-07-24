Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:06
Просмотров: 100

В деле Ноздровской изменили подозрение возможному убийце

В деле Ноздровской изменили подозрение возможному убийце

Юрию Россошанскому, обвиняемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, прокуратура изменила ранее сообщенное подозрение. Причиной стали результаты судебно-медицинской экспертизы тела правозащитницы.

«Во время досудебного расследования получены выводы судебно-медицинской экспертизы, которые указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что послужило основанием для изменения ранее сообщенного подозрения», - сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Теперь подозреваемому инкриминируют не ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство), а ч.2 п.4 ст.115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью), санкции по которому предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного заключения.

Стороны дела изучают материалы, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, 1 января в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это активистка Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря. Она погибла от множественных колото-резаных ран. Активистка несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в 2015 году насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

Источник: petrimazepa.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Безробітний, затриманий на збуті великої партії кокаїну, чекатиме суду під вартою
Сегодня 08:20    17
Шість українських вишів увійшли до світового рейтингу
Сегодня 08:10    44
Украинские спортсмены в РФ работают на миф о «дружбе»
Сегодня 07:48    73
Запасы газа в украинских хранилищах превысили 12,3 миллиарда кубов
23.07.2018 12:40    102
Аеропорт Жуляни обслужив понад один мільйон пасажирів за 6 місяців 2018 року
23.07.2018 08:12    67
После боя Усик держал кулаки в ведре со льдом и говорил "Украина, спасибо!"
22.07.2018 13:18    351
Локомотивам General Eleсtric для Укрзализныци выбрали название
22.07.2018 10:16    183
Отруєння в таборі «Орлятко»: дизентерія підтверджена у 56 дітей
22.07.2018 08:35    136
Перший «братній» вогонь відбувся 21 липня 1992 року
22.07.2018 08:21    350
Аліменти на студента: особливості виплат, якщо повнолітня дитина навчається
22.07.2018 08:08    156
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 