Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:42
Просмотров: 79

В деле о запорожских фиктивных тендерах появился новый подозреваемый

В деле о запорожских фиктивных тендерах появился новый подозреваемый

Прокуратура Харьковской области объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) четвертом фигуранту дела о запорожских фиктивных тендерах.

https://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=221320

Им стал 30-летний заместитель Запорожского городского головы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура области обратилась в Червонозаводской районный суд Харькова с требованием об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя Запорожского областного совета.

Напомним, в присвоении бюджетных средств путем проведения фиктивных тендеров подозреваются также заместитель председателя Запорожского областного совета, его родной брат и директор одного из коммунальных предприятий в Мелитополе.

Источник: 057.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Екс-наставник «Металісту» знову тренуватиме харківських футболістів
Сегодня 08:21    129
В числе освобожденных заложников - трое харьковчан
Сегодня 08:00    107
Как изменится харьковская полиция (ИНФОГРАФИКА)
Сегодня 07:42    129
Харьковчанам рассказали, когда заработает E-ticket в метро и где получить льготный электронный билет
Сегодня 07:10    192
Незаконну порубку сосен виявили за допомогою квадрокоптера
Сегодня 06:51    101
Троллейбусы №13, 20 и 31 временно изменят маршруты движения (после праздников)
Сегодня 06:32    95
РАЗБОРКА. В Австрии задержан «черный кассир» Кадырова
28.12.2017 08:40    449
В ХНУ Каразина будут выбирать нового ректора
28.12.2017 08:16    262
В Харькове сохранят все льготы на проезд и предоставят дополнительную студентам
28.12.2017 07:57    236
В Румынии опять хотят смягчить наказание за коррупцию
28.12.2017 07:48    105
Загрузка...
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 