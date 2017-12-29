В деле о запорожских фиктивных тендерах появился новый подозреваемый

Прокуратура Харьковской области объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) четвертом фигуранту дела о запорожских фиктивных тендерах.

https://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=221320

Им стал 30-летний заместитель Запорожского городского головы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура области обратилась в Червонозаводской районный суд Харькова с требованием об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя Запорожского областного совета.

Напомним, в присвоении бюджетных средств путем проведения фиктивных тендеров подозреваются также заместитель председателя Запорожского областного совета, его родной брат и директор одного из коммунальных предприятий в Мелитополе.

Источник: 057.ua

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